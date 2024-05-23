Кристиан Хорнер о конкурентах на Гран-при Монако: «Я все-таки назову «Макларен»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Хорнер считает «Макларен» главным конкурентом «Ред Булл» на Гран-при Монако.

Руководитель австрийский конюшни отметил прогресс, которого соперники добились в последних гонках, и что в Монте-Карло он ждет сильной конкуренции и от «Макларена», и от «Феррари».

«Думаю, я все-таки назову «Макларен». В данный момент у них очень быстрая машина. В последней гонке Пиастри моментами смотрелся очень хорошо, а Норрис был очень быстр в конце заезда.

В последних гонках нашим основным конкурентом был именно «Макларен», им определенно удалось сделать свою машину быстрее. При этом по своей философии конструкция их машины схожа с нашей. Так что я полагаю, что их машина будет быстра на всех типах трасс.

При этом «Феррари» находится с ними примерно на равных. Так что мы говорим о соперничестве сразу с четырьмя машинами – и для вас [журналистов и зрителей] это, разумеется, здорово.

Тем не менее, эта гонка [в Монако] выигрывается в субботу, так что будет очень важно добиться хорошей скорости на одном быстром круге и добиться хорошей подвижности передней оси болида», – рассказал Хорнер.

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