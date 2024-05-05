Макс Ферстаппен: «У «Пирелли» консервативный выбор в Майами. Хотелось бы больше гонок с двумя-тремя пит-стопами»

Ферстаппен высказался о «консервативном» подходе «Пирелли» в Майами.

Пилот «Ред Булл» ожидает, что гонщики проведут с одним пит-стопом.

В США « » привезла составы C2, C3 и C4. Компания также предлагает стратегии с одной остановкой.

«Сцепление тут очень низкое, шины очень быстро перегреваются по какой-то причине. Я считаю, [«Пирелли»] сделала консервативный выбор. В то же время перегрев и так есть.

Мне бы хотелось больше гонок с двумя или тремя пит-стопами. Думаю, это гораздо веселее, чем понятный заезд с одной остановкой. Это не такой уж серьезный вызов для команд и гонщиков.

Когда можешь дважды заехать в боксы, как в , гибкости в этом плане чуть больше. Может, можно было выбрать составы мягче – надо обсудить с «Пирелли», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Схожие мысли высказал соперник из « » Карлос Сайнс.

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