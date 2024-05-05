Макс Ферстаппен: «У «Пирелли» консервативный выбор в Майами. Хотелось бы больше гонок с двумя-тремя пит-стопами»
Ферстаппен высказался о «консервативном» подходе «Пирелли» в Майами.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ожидает, что Гран-при Майами гонщики проведут с одним пит-стопом.
В США «Пирелли» привезла составы C2, C3 и C4. Компания также предлагает стратегии с одной остановкой.
«Сцепление тут очень низкое, шины очень быстро перегреваются по какой-то причине. Я считаю, [«Пирелли»] сделала консервативный выбор. В то же время перегрев и так есть.
Мне бы хотелось больше гонок с двумя или тремя пит-стопами. Думаю, это гораздо веселее, чем понятный заезд с одной остановкой. Это не такой уж серьезный вызов для команд и гонщиков.
Когда можешь дважды заехать в боксы, как в Китае, гибкости в этом плане чуть больше. Может, можно было выбрать составы мягче – надо обсудить с «Пирелли», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
Схожие мысли высказал соперник из «Феррари» Карлос Сайнс.
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P.s. Это просто квала. :)
Австрия 2022 была супер веселая когда почти у всех было по 3пита.