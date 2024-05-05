Макс Ферстаппен: «У «Пирелли» консервативный выбор в Майами. Хотелось бы больше гонок с двумя-тремя пит-стопами»

Теги Гран-при Китая Феррари Ред Булл Пирелли Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Ферстаппен высказался о «консервативном» подходе «Пирелли» в Майами.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ожидает, что Гран-при Майами гонщики проведут с одним пит-стопом.

В США «Пирелли» привезла составы C2, C3 и C4. Компания также предлагает стратегии с одной остановкой.

«Сцепление тут очень низкое, шины очень быстро перегреваются по какой-то причине. Я считаю, [«Пирелли»] сделала консервативный выбор. В то же время перегрев и так есть.

Мне бы хотелось больше гонок с двумя или тремя пит-стопами. Думаю, это гораздо веселее, чем понятный заезд с одной остановкой. Это не такой уж серьезный вызов для команд и гонщиков.

Когда можешь дважды заехать в боксы, как в Китае, гибкости в этом плане чуть больше. Может, можно было выбрать составы мягче – надо обсудить с «Пирелли», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Схожие мысли высказал соперник из «Феррари» Карлос Сайнс.

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17 комментариев
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Уж как лет 5 толдычим на ветках об этом, если не больше. Зачем гонка с одним пит-стопом, если может быть больше?
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Верно, на самом деле, чем больше переменных, тем веселее этап. Количество пит-стопов, погодные условия, да в конце концов стоит вернуть дозаправки! И повторно сжечь Йоса 😆
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
После вчерашнего дня тебе лучше бы пока что жевать, чем говорить. Напарник хотя бы Уильямс и Альпин объехал в квале, в отличие от Алонсо.
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Ответ Анатолий Зубков
После вчерашнего дня тебе лучше бы пока что жевать, чем говорить. Напарник хотя бы Уильямс и Альпин объехал в квале, в отличие от Алонсо.
Да, но так фапать на просто выигранную квалу Строллом тоже надо уметь. :)) Будто бы это что-то нереальное.
P.s. Это просто квала. :)
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Ответ pan_admiral
Зачем? Чтобы что?
Чтобы были разнообразные тактики.
Австрия 2022 была супер веселая когда почти у всех было по 3пита.
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Зачем? Чтобы что?
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Согласен с Максом, есть трассы, где можно всю гонку на одном комплекте проехать. Смысл тогда от этих 3 вариантов комплектов и экономии шин.
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Ему кто-то запрещает заезжать на 2 или 3 пит-стопа? Если есть желание, вперёд.
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Ответ kdmi1986
хотелось бы вернуть дозаправки
про них ещё на старте турбо эры говорил(вроде бы) Тото, что команды просто топливную карту будут придушивать и ехать без дозаправок
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Ответ Анатолий Зубков
После вчерашнего дня тебе лучше бы пока что жевать, чем говорить. Напарник хотя бы Уильямс и Альпин объехал в квале, в отличие от Алонсо.
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
сдулся дед?)
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Ответ Фанат спорта01
Чтобы были разнообразные тактики. Австрия 2022 была супер веселая когда почти у всех было по 3пита.
Так то оно так. Но это всё искусственно
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Ответ Фанат спорта01
Чтобы были разнообразные тактики. Австрия 2022 была супер веселая когда почти у всех было по 3пита.
Наверно, вы имели ввиду Катар
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Ответ Михаил Пивненко
Наверно, вы имели ввиду Катар
Нет,в Катаре их заставили ехать на 3пита,а в Австрии они ехали так из-за износа.
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Ответ pan_admiral
Так то оно так. Но это всё искусственно
А тут либо искусственно, но хоть как-то интересно, либо не искусственно , но скучно
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