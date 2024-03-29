Джеймс Эллисон: «Пока не знаем, что именно случилось с двигателем на болиде Хэмилтона»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

В «Мерседесе» пока разбираются в причинах поломки мотора на болиде Хэмилтона.

Технический директор «Мерседеса» рассказал, что точная причина помогли двигателя на машине Льюиса Хэмилтона будет известна позже.

Из-за технических проблем Хэмилтон не сумел добраться до финиша Гран-при Австралии.

«Мы пока не знаем, что именно случилось. Мы видели лишь стремительное падение уровня давления масла, после чего сработала защитная программа и отключила двигатель до того, как могли возникнуть катастрофические повреждения.

Такие защитные программы очень ценны в ситуациях, когда в работе двигателя что-то идет не так. Потому что если возникает повреждение двигателя и вы не остановите процесс, зачастую в итоге для изучения вы получите только кусок расплавленного металла.

Сейчас мы вернули двигатель на завод в Бриксуорте и надеемся, что инженеры смогут найти причину возникновения проблемы, чтобы устранить дефект и избежать повторения подобной ситуации в будущем», – рассказал Эллисон.

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5 комментариев
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Эллисон (улыбается, отвечая на вопрос о сходе Хэмилтона в Австралии): Мы не знаем что случилось с двигателем Хэмилтона.
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Охренеть, почти за неделю не выяснили причину поломки двигателя.
И это - Мерседес(!)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Охренеть, почти за неделю не выяснили причину поломки двигателя. И это - Мерседес(!)
Да, это Мерседес))). Они Боттасу несколько дней колесо снимали. А здесь не один месяц уйдет.
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Ярик, бочок потик (походу)
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