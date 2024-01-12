Джейк Деннис: «Формула E» – единственная серия без рента-драйверов. В «Ф-1» платят за места 7-8 пилотов»

Чемпион «Формулы E» прокомментировал отношение фанатов «Формулы-1» к его серии.

Джейк Деннис поделился мыслями об имидже «Формулы E» в глазах болельщиков. Британец является действующим чемпионом «электроформулы» и тест-пилотом « » в «Ф-1».

«У «Формулы E» есть статус чемпионата мира, но ей всего девять лет, и для мира автоспорта это ничто. На мой взгляд, существует тенденция к недооценке чемпионата со стороны. Внутри паддока «Формулы E» и в целом в автоспорте тебя высоко ценят, есть большой интерес. К примеру, «Ред Булл» предоставил мне шанс протестировать машину в Абу-Даби.

Болельщики, особенно фанаты «Формулы-1», недооценивают « » и заключают, что это другой уровень. В конечном счете это единственная категория без рента-драйверов. В «Формуле-1» по-прежнему есть семь или восемь пилотов, за места которых в чемпионате платят спонсоры или страна», – заявил Деннис.

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