«Понял, что либо выиграю поул, либо окажусь в стене». Макс Ферстаппен назвал квалификацию к Гран-при Монако одним из ярких моментов сезона

Ферстаппен выделил квалификацию к Гран-при Монако как один из моментов сезона.

Пилот « » оценивая результаты последнего чемпионата, в качестве яркого и при этом опасного момента назвал завоевание поула в – в этом году впервые в карьере выиграл квалификацию в Монте-Карло.

Ферстаппен отметил, что ради шанса выиграть поул ему пришлось проехать последний сектор трассы на абсолютном пределе.

«Перед прохождением последнего поворота, после которого начинался третий сектор, я заметил, что судя по дельте еду быстро, но такого темпа будет недостаточно (для поула). Ощущения за рулем болида говорили о том же.

Так что да, я просто подумал – что нужно гнать на пределе. Я либо выиграю поул, либо окажусь в стене. В итоге я зацепил пару стет, «поцарапал» их, но сектор проехал просто отлично.

А еще, когда я уже припарковал болид и снял шлем, я заметил, что меня немного трясет. Обычно так бывает, когда пульс просто зашкаливает», – рассказал Ферстаппен.

Команды «Ф-1» выложат $29 млн только за право на участие в следующем сезоне! У Ферстаппена новый рекорд