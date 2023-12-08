«Понял, что либо выиграю поул, либо окажусь в стене». Макс Ферстаппен назвал квалификацию к Гран-при Монако одним из ярких моментов сезона

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен выделил квалификацию к Гран-при Монако как один из моментов сезона.

Пилот «Ред Булл» оценивая результаты последнего чемпионата, в качестве яркого и при этом опасного момента назвал завоевание поула в Монако – в этом году Макс впервые в карьере выиграл квалификацию в Монте-Карло.

Ферстаппен отметил, что ради шанса выиграть поул ему пришлось проехать последний сектор трассы на абсолютном пределе.

«Перед прохождением последнего поворота, после которого начинался третий сектор, я заметил, что судя по дельте еду быстро, но такого темпа будет недостаточно (для поула). Ощущения за рулем болида говорили о том же.

Так что да, я просто подумал – что нужно гнать на пределе. Я либо выиграю поул, либо окажусь в стене. В итоге я зацепил пару стет, «поцарапал» их, но сектор проехал просто отлично.

А еще, когда я уже припарковал болид и снял шлем, я заметил, что меня немного трясет. Обычно так бывает, когда пульс просто зашкаливает», – рассказал Ферстаппен.

Команды «Ф-1» выложат $29 млн только за право на участие в следующем сезоне! У Ферстаппена новый рекорд

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«стет»
автор, ты хоть читаешь что пишешь?
0
0
0
помню тогда расстроился из-за поула макса, так как после 2 секторов казалось, что алонсо будет стартовать первым.
0
0
0
Да, этот последний сектор Q3 очень хорошо Макс себя показал. Все стены облизал шинами. Макса не люблю, но тут прямо уважуха
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий