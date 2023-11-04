Макс Ферстаппен: «Никто не знает, кто бы на самом деле мог оказаться быстрейшим в третьем сегменте, если бы не такая погода»

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен оценил плотность результатов в квалификации в Бразилии.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги сессии перед Гран-при Сан-Паулу, отметил очень высокую конкуренцию и плотность борьбы. Из-за чего командам уже в первом сегменте пришлось использовать по несколько комплектов шин «софт».

«Разрывы были совсем минимальными. Думаю, мы были достаточно конкурентоспособными. Но мне кажется, никто не знает, кто бы на самом деле мог оказаться быстрейшим в третьем сегменте, если бы не такая погода. И все это делает воскресную гонку только интереснее – посмотрим, как будет развиваться ситуация в контексте темпа команд на длинной дистанции.

До квалификации я даже не проехал ни одного круга на «софте» (все берегли шины). И вполне естественно, что в таких условиях в первом сегменте ты проезжаешь круг с большим запасом и способен на большее. Отрывы при этом минимальны – и если тебе не удастся проехать хороший круг, ты просто вылетишь из борьбы. Именно поэтому многие уже в первом сегменте использовали по два, а то и по три свежих комплекта «софта». И эта борьба продолжалась на дистанции всей квалификации.

При этом постоянно существовал риск дождя. Хотя в первом и втором сегменте было довольно очевидно, что пока дождя не будет. Но из-за такого темпа команд тебе постоянно приходилось использовать все новые и новые шины.

Также у нас были некоторые трудности из-за того, что машина подпрыгивала на кочках. Не знаю, почему эта проблема возникла именно в квалификации, мы почти ничего не меняли в настройках. И с этим нам надо будет разобраться, поскольку ехать гонку вот так, постоянно подпрыгивая на кочках, будет не очень комфортно. Но мы постараемся», – рассказал Ферстаппен.

Инфернальный шторм закончил квалу «Формулы-1»: ветер сорвал крышу с трибуны, заполненной людьми!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
"И все это делает воскресную гонку только интереснее". Да-да, уже прям так и вижу как Леклер догоняет и обгоняет слишком медленный РБ Ферстаппена, потом ещё и Хэмилтон с Норрисом 🤣🤣🤣🤣. На самом деле все будет максимально уныло и скучно, Ферстаппен удержит первое место на старте и дальше уедет в закат, вторым наверное останется Леклер, сзади оба Мерседеса и оба Макларена обгонят зелёные ведра Трактор-Мартин, которым скорее всего просто повезло занять такие высокие места в квалификации в силу переменчивой погоды. Все максимально предсказуемо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий