Макс Ферстаппен: «Никто не знает, кто бы на самом деле мог оказаться быстрейшим в третьем сегменте, если бы не такая погода»

Ферстаппен оценил плотность результатов в квалификации в Бразилии.

Пилот « », подводя итоги сессии перед Гран-при Сан-Паулу, отметил очень высокую конкуренцию и плотность борьбы. Из-за чего командам уже в первом сегменте пришлось использовать по несколько комплектов шин «софт».

«Разрывы были совсем минимальными. Думаю, мы были достаточно конкурентоспособными. Но мне кажется, никто не знает, кто бы на самом деле мог оказаться быстрейшим в третьем сегменте, если бы не такая погода. И все это делает воскресную гонку только интереснее – посмотрим, как будет развиваться ситуация в контексте темпа команд на длинной дистанции.

До квалификации я даже не проехал ни одного круга на «софте» (все берегли шины). И вполне естественно, что в таких условиях в первом сегменте ты проезжаешь круг с большим запасом и способен на большее. Отрывы при этом минимальны – и если тебе не удастся проехать хороший круг, ты просто вылетишь из борьбы. Именно поэтому многие уже в первом сегменте использовали по два, а то и по три свежих комплекта «софта». И эта борьба продолжалась на дистанции всей квалификации.

При этом постоянно существовал риск дождя. Хотя в первом и втором сегменте было довольно очевидно, что пока дождя не будет. Но из-за такого темпа команд тебе постоянно приходилось использовать все новые и новые шины.

Также у нас были некоторые трудности из-за того, что машина подпрыгивала на кочках. Не знаю, почему эта проблема возникла именно в квалификации, мы почти ничего не меняли в настройках. И с этим нам надо будет разобраться, поскольку ехать гонку вот так, постоянно подпрыгивая на кочках, будет не очень комфортно. Но мы постараемся», – рассказал .

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