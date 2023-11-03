Шарль Леклер о погоде в квалификации: «За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного»

Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » закончил сессию со вторым результатом. При этом из-за сильного дождя и надвигающихся штормовых туч сессия была остановлена красными флагами.

«За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного. Начиная с 4-го поворота дождя на трассе не было, но машиной при этом было чрезвычайно трудно управлять, все сцепление с трассой просто пропало.

Я даже думал над тем, чтобы не заканчивать круг и вернуться в боксы, но все-таки доехал до финиша и, как оказалось, поставил второе время. Это стало приятным сюрпризом. Но да, все на трассе чувствовали себя немного странно.

Пока я не знаю, чего ждать в гонке. В уик-эндах со спринтом гоночный темп всегда вызывает вопросы. Но я надеюсь, что мы будем быстры, и что в субботу и в воскресенье дождя будет мало», – рассказал Леклер.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й