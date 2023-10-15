Дженсон Баттон о тяжелых условиях на Гран-при Катар: «Пока пилоты сами не выскажутся достаточно громко – ничего не изменится»

Баттон высказался о проблеме перегрузок пилотов на Гран-при Катара.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что пока сами гонщики не выскажутся по данному вопросу и не станут настаивать на изменения, ситуацию будет трудно исправить.

«Я не мог сам почувствовать, насколько там было жарко (Баттон не приехал в Катар), но одной из главных проблем на Гран-при Катара стало то, что гонщики подвергаются сильным перегрузкам на протяжении всего круга.

Жара…ну, то есть, у нас и в прошлом были гонки в жарких условиях. Но главной проблемой для пилотов, как мне кажется, стало то, что они так часто повергались боковым перегрузкам, что в такой ситуации у тебя даже нет возможности нормально дышать. И пилоты просто не могли насытить кровь кислородом, в этом главная проблема.

И с этим почти ничего нельзя сделать. Единственное решение – система воздушного охлаждения, но никто никогда не слышал о применении такого решения на болиде с открытым кокпитом.

В «Индикаре» (где вместо гало используется аэроэкран) практически закрытый кокпит, и в этих болидах тоже очень жарко, а еще там нет усилителя рулевого управления, так что там гонщикам тоже непросто. Хотя в «Индикаре» нет таких же боковых перегрузок, как в «Формуле-1».

Когда я выступал в NASCAR на этапе в Остине, то сам чуть не сошел с дистанции. Я даже сказал команде, что больше так не могу – было слишком жарко. Так что у разных машин есть разные проблемы с перегревом. И пока сами гонщики не выскажутся достаточно громко, ничего не изменится.

Я помню Гран-при «Ф-1» в Малайзии – на болиде сломалась система подачи питьевой воды, и в гонке мне было очень трудно. У тебя начинается дрожь, потом ухудшается зрение. И это становится просто опасным. Так что я сам знаю, насколько все может быть плохо», – рассказал .

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!