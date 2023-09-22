Команда из Азии готова выплатить $600 млн в качестве стартового взноса в «Ф-1»

Проект LKYSUNZ сообщил, что обеспечил финансирование для выступлений в «Формуле-1».

Команда из Азии подала документы в ФИА на участие в чемпионате наряду с другими претендентами – в частности, «Андретти» и «Хайтеком».

Стартовый взнос в «Ф-1» составляет 200 миллионов долларов, однако в LKYSUNZ заявили, что наличие новых инвесторов позволяет им выплатить втрое большую сумму. Ранее ряд действующих команд заявляли о желании повысить взнос.

«Рады сообщить, что LKYSUNZ готова выполнить требования команд и выплатить взнос в 600 миллионов долларов несмотря на то, что в актуальном Договоре согласия прописана сумма в 200 миллионов. Мы с нетерпением ждем позитивных обсуждений с ФИА и в восторге от поддержки со стороны наших партнеров», – заявил исполнительный директор коллектива Бенджамин Дюран, известный по работе с другим проектом команды «Ф-1» – «Пантера Азия».

«Андретти» получит лицензию ФИА, «Ф-1» будет трудно отклонить заявку, не нарушив законодательство ЕС (AMuS)

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