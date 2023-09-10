«Мы не можем отдать спорт в руки гонщиков». Доменикали – о недовольстве Ферстаппена экспериментами с форматом Гран-при

Руководитель «Формулы-1» высказался о недовольстве экспериментами с форматом Гран-при.

Ферстаппен неоднократно заявлял, что не поддерживает идею проводить спринт-заезды в рамках гоночного уик-энда.

«Хорошо, что Макс высказывает свое мнение. Но мы не можем отдать спорт в руки гонщиков, никогда. И не потому что я им не доверяю, ведь я всегда к ним прислушиваюсь, а потому что им самим нужно видеть общую картину. А они не всегда это делают. Что логично, ведь их цель – быть максимально быстрыми за рулем болида.

Мы, как организация, выступаем за то, чтобы действовать в интересах «Формулы-1». И мне кажется, что именно это мы и делали в последние годы. Вся власть не должна находиться в руках гонщиков. Это было бы неправильно.

Я также обсуждаю это и с Максом. Я могу показать ему цифры по сприн-заездам и какое влияние это оказывает на «Формулу-1» в целом. Макс честен и открыто выражает свои мысли, мне это нравится, но мы действует в интересах спорта. Я в этом убежден. Лично я могу быть и согласен с Максом, но мое личное мнение не всегда может иметь значение.

Моя работа заключается в том, чтобы смотреть на то, что происходит в мире, и искать варианты улучшить нашу ситуацию. Так должен действовать хороший менеджер. Конечно, есть пуристы, которые выросли в «Формуле-1» и хотят, чтобы все было только так, как хочется им, но в «Ф-1» появляется много новых болельщиков, которые открыты к новым вещам. Традиционный подход уходит в прошлое во многих видах спорта – в MotoGP, НФЛ, теннисе, и так далее. Мы просто начали этот процесс в числе первых», – рассказал Доменикали.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?