Джеки Стюарт: «В данный момент сложно представить, что кто-то сместит Ферстаппена. Но раньше людям так же казалось в отношении Хэмилтона»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о выступлениях в нынешнем сезоне.

Стюарт считает, что Ферстаппену удалось раньше обычного выйти на пик формы по ходу своей карьеры.

«Обычно гонщики развиваются и выходят на пик формы примерно до 30 лет. Но, если честно, я не вижу, в чем Ферстаппен еще может сильно прибавить.

Вне зависимости от условий – будь то дождь, ветер или жара, – Макс выжимает из своей машины абсолютный максимум, всегда и везде. И не стоит забывать, что для 25-летнего гонщика он является не совсем обычным парнем. Он выступает в «Ф-1» с 17 лет и сейчас намного опытнее, чем другие гонщики его возраста.

В данный момент сложно представить (что кто-то сможет сместить Ферстаппена с первой позиции). Но раньше людям так же казалось, что соперникам будет очень трудно победить , пока он в принципе выступает в гонках.

Перес тоже оказался в нужное время в нужном месте, но его уровень выступлений можно назвать просто хорошим, но не выдающимся, как у Ферстаппена.

При этом нынешние гонки не кажутся мне скучными, интерес очень большой! Да, конечно, судьба чемпионского титула уже решена, но чуть позади идет очень интересная борьба. Если бы сезон Макса не был настолько хорош (или его бы не было в чемпионате), сейчас мы бы наблюдали очень интересную борьбу между , Льюисом Хэмилтоном и . Три гонщика из трех разных команд. Как раз то, что и хотят видеть болельщики», – рассказал Стюарт.

Хэмилтон ткнул шпильку в Ферстаппена: напарники Льюиса – круче, а Макс ни с кем не сражался. Это правда, но что меняется?