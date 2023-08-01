Макс Ферстаппен: «Я точно знал, что Сайнс и Пиастри столкнутся – то же случилось со мной в 2016-м»

Старт Гран-при Бельгии заставил Макса Ферстаппена вспомнить свою аварию с Кими Райкконеном.

В 2016 году пилот « » столкнулся с Райкконеном, выступавшим за « ». Ферстаппен и также дошли до контакта на старте гонки 2019 года в Спа. Похожая ситуация произошла в нынешнем сезоне с («Феррари») и Оскаром Пиастри (« ») – оба гонщика досрочно завершили заезд после аварии в первом повороте.

«Я хорошо провел старт и видел, что Карлос заблокировал колеса, ему пришлось смещаться внутрь. Оскар тоже был там, они оба глубоко заехали в поворот. Я точно знал, что произойдет, ведь то же случилось со мной – думаю, в 2016-м или около того.

И я такой: ладно, надо посторониться, я проеду широко. И затем они получили повреждения. Пришлось ждать, что будет на выезде из поворота – я видел, что Оскар практически не мог поворачивать. Так что мы немного сбавили ход, но, к счастью, все сложилось хорошо», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

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