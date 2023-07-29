Кристиан Хорнер: «Мы были уверены, что у нас будет хороший темп – но нельзя знать наверняка»

Теги Гран-при Бельгии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал подробнее о спринте Гран-при Бельгии, где Макс Ферстаппен одержал победу, а Серхио Перес сошел из-за полученных повреждений.

«Очевидно, привилегия быть первыми на пит-лейне означает, что позади вас весь пелотон. Самым безопасным решением было дать Максу провести старт, а Чеко позвать на пит-стоп.

У Чеко был потрясающий пит-стоп, и его вовремя выпустили – так он оказался впереди обеих «Феррари» и Льюиса [Хэмилтона], поднявшись на четвертое место.

Макс остановился на пит-стоп в конце первого круга и выехал позади Оскара [Пиастри], но нагнал его и добыл победу. Оскар Пиастри в очередной раз показал очень сильный пилотаж.

Кто не рискует, тот не пьет шампанского – и в какой-то степени, похоже, это не сработало. Мы решили стартовать и были уверены, что у нас будет хороший темп – но нельзя знать наверняка. Макс сообщил, что увидел, как Оскар довольно активно использовал резину – возможно, это помогло ему [Ферстаппену] победить.

К сожалению, между Пересом и Хэмилтоном случился контакт. Переднее левое колесо [«Мерседеса»] пробило большую дыру в понтоне [болида Переса] – из-за этого было потеряно много прижимной силы. Вы видели, как он [Серхио] потерял скорость, так что у нас не было другого выбора, кроме как сойти. Нам очень не повезло», – сказал Хорнер.  

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й

3 комментария

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Paninaro
Нельзя знать наверняка что? Секунду с круга будет везти ньюивозка или две?)
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White Pardus
Ответ Paninaro
Нельзя знать наверняка что? Секунду с круга будет везти ньюивозка или две?)
Ничего-ничего...опасность от Маков они всё равно чуют.
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Paninaro
Ответ White Pardus
Ничего-ничего...опасность от Маков они всё равно чуют.
Пока вряд ли. За 6 кругов РБ привез Оскару 6 сек. Но Оскар - красавчик, сделал всё, что мог.
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