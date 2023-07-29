Гельмут Марко: «Наибольшие отличия от «Макларена» — это разные настройки антикрыльев»

Советник « » подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

«Борьба была очень плотной, но и условия были очень сложным. В « » настроили заднее антикрыло на более высокий уровень прижимной силы, это было видно на втором секторе. Мы проигрывали там очень много времени.

Тем не менее, удалось найти оптимальный компромисс между риском и скоростью. Было близко, но его результата оказалось достаточно.

Безусловно, нам сильно помогает DRS, у нас очень хорошие показатели максимальной скорости на прямых. Однако наибольшие отличия от «Макларена» — это разные настройки антикрыльев. Если условия будут оставаться сухими, я думаю, у «Макларена» возникнут проблемы», – рассказал Марко.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й