Гельмут Марко: «Наибольшие отличия от «Макларена» — это разные настройки антикрыльев»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

«Борьба была очень плотной, но и условия были очень сложным. В «Макларене» настроили заднее антикрыло на более высокий уровень прижимной силы, это было видно на втором секторе. Мы проигрывали там очень много времени.

Тем не менее, Максу удалось найти оптимальный компромисс между риском и скоростью. Было близко, но его результата оказалось достаточно.

Безусловно, нам сильно помогает DRS, у нас очень хорошие показатели максимальной скорости на прямых. Однако наибольшие отличия от «Макларена» — это разные настройки антикрыльев. Если условия будут оставаться сухими, я думаю, у «Макларена» возникнут проблемы», – рассказал Марко.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й

2 комментария

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Максим Макеев
Ответ White Pardus
Или не возникнут)))
ага 0,8 от 2 места по сухому асфальту
действительно не возникнут
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White Pardus
Или не возникнут)))
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