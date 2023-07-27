Серхио Перес: «Неудачные гонки бывают всегда. Важно, где мы финишируем по итогам сезона»

Пилот « » поделился мнением о своих выступления в преддверии .

По словам Переса, ему удалось начать выправлять ситуацию после ряда неудач в квалификациях.

«Отрывы совсем невелики. Поэтому даже разница в 0,1 секунды может многое решить – как в Венгрии, где я стартовал 9-м вместо того, чтобы быть на 4-5 месте. И как мы видели в прошлый уик-энд, такое может случиться с каждым – например, Джордж Расселл вылетел по итогам первого сегмента, а Льюис Хэмилтон оказался на поуле.

Мы добились хорошего прогресса. На самом деле в последних гонках у нас был очень хороший темп, а вот квалификации складывались не в нашу пользу. Мне кажется, что так бывает. Неудачные гонки иногда случаются, но важно то, где мы финишируем по итогам сезона, после Гран-при Абу-Даби.

В отношении поведения болида ситуация тоже немного изменилась. Думаю, что когда мы приехали на этап в Барселоне, общий баланс машины был немного не таким, как мне хотелось, но сейчас мы смогли преодолеть эти трудности», – рассказал Перес.

Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах