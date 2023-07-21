Кристиан Хорнер об аварии Переса: «Надеюсь, мы успеем отремонтировать болид к началу второй практики»

Руководитель « » прокомментировал аварию в первой практике перед .

Перес разбил болид в самом начале сессии и в итоге проехал всего два круга.

«Конечно, такой вылет разочаровывает. Мы пока не знаем всех деталей, но надеемся, что в основном повреждения коснулись передней правой части болида. И что мы успеем отремонтировать машину к началу второй сессии.

Это было досадно, Чеко просто выехал одним колесом на траву, допустив ошибку в пятом поворот. В любом случае, я надеюсь, что в итоге Чеко потеряет не так много, поскольку в таких условиях пилоты не часто выезжают на трассу. Но да, это явно далеко не идеальный способ начать гоночный уик-энд.

Все случилось в самом начале его первого круга, он нормально прошел четвертый поворот, а потом просто ошибся и его развернуло. И в голосе Чеко явно звучало разочарование», – рассказал Хорнер.

Перес разбил болид через 3 минуты после старта 1-й практики: «Не могу поверить»