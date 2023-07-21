Кристиан Хорнер об аварии Переса: «Надеюсь, мы успеем отремонтировать болид к началу второй практики»

Теги Гран-при Венгрии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию Серхио Переса в первой практике перед Гран-при Венгрии.

Перес разбил болид в самом начале сессии и в итоге проехал всего два круга.

«Конечно, такой вылет разочаровывает. Мы пока не знаем всех деталей, но надеемся, что в основном повреждения коснулись передней правой части болида. И что мы успеем отремонтировать машину к началу второй сессии.

Это было досадно, Чеко просто выехал одним колесом на траву, допустив ошибку в пятом поворот. В любом случае, я надеюсь, что в итоге Чеко потеряет не так много, поскольку в таких условиях пилоты не часто выезжают на трассу. Но да, это явно далеко не идеальный способ начать гоночный уик-энд.

Все случилось в самом начале его первого круга, он нормально прошел четвертый поворот, а потом просто ошибся и его развернуло. И в голосе Чеко явно звучало разочарование», – рассказал Хорнер.

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3 комментария

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Забор Высоков
Ответ Рнпрл Аари
И Переса тоже не помешало бы отремонтировать, поплыл что ли в свете недавних событий
Ремонтный комплект, по имени Улыбака, уже выписан и доставлен в соседний бокс.
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Алексей Маракушев
В голосе Чеко звучало предчувствие скорой замены.
+2
0
+2
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Рнпрл Аари
И Переса тоже не помешало бы отремонтировать, поплыл что ли в свете недавних событий
+2
0
+2
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