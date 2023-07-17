Себастьян Феттель: «Не могу удержаться от комментирования Гран-при жене – надеюсь, она не против»

Теги Себастьян Феттель Карун Чандок Формула-1 Фестиваль скорости в Гудвуде Авто

Себастьян Феттель ответил на вопрос о том, как следит за «Формулой-1».

Четырехкратный чемпион мира покинул серию в конце прошлого сезона. В частности, у Себа спросили, смотрит ли он заезды с попкорном.

«У меня три ребенка, и с детьми ты всегда занят. Но мне это нравится. Когда ты в «Ф-1», то должен отдавать себя полностью, и тебе как родителю не хватает времени.

Да, я смотрю гонки – без попкорна. Мне очень нравится, я фанат. Не могу удержаться от комментирования жене, когда мы смотрим вместе – надеюсь, она не против», – высказался немецкий пилот на Фестивале скорости в Гудвуде.

Другой экс-гонщик «Ф-1» Карун Чандок, работающий экспертом на Sky Sports, предложил Феттелю стать комментатором на телевидении:

«Главное – кормить Крофти (комментатора Дэвида Крофта – Sports.ru) сосисками и хэшбраунами, и все будет в порядке».

«Нет, думаю, это скорее для тебя. Мне нравится смотреть. У меня привычка много болтать, и, наверно, такой комментарий не слишком приятно слушать», – отреагировал Феттель.

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3 комментария

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Антон Якимцев
Ответ Konstantin Burõi
сбитый летчик, сбитым и останется. Нечего ему больше в ф1 делать, у него экология головного мозга, а это уже серьезно
Экология это да. Но давай не будем учитывать немецкий менталитет помешанных на экологии с детства смешивать с драйверскими способностями. Не более сбитый, чем двухкратный чемпион, который сейчас в обойме сезона.
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