Себастьян Феттель: «Не могу удержаться от комментирования Гран-при жене – надеюсь, она не против»
Себастьян Феттель ответил на вопрос о том, как следит за «Формулой-1».
Четырехкратный чемпион мира покинул серию в конце прошлого сезона. В частности, у Себа спросили, смотрит ли он заезды с попкорном.
«У меня три ребенка, и с детьми ты всегда занят. Но мне это нравится. Когда ты в «Ф-1», то должен отдавать себя полностью, и тебе как родителю не хватает времени.
Да, я смотрю гонки – без попкорна. Мне очень нравится, я фанат. Не могу удержаться от комментирования жене, когда мы смотрим вместе – надеюсь, она не против», – высказался немецкий пилот на Фестивале скорости в Гудвуде.
Другой экс-гонщик «Ф-1» Карун Чандок, работающий экспертом на Sky Sports, предложил Феттелю стать комментатором на телевидении:
«Главное – кормить Крофти (комментатора Дэвида Крофта – Sports.ru) сосисками и хэшбраунами, и все будет в порядке».
«Нет, думаю, это скорее для тебя. Мне нравится смотреть. У меня привычка много болтать, и, наверно, такой комментарий не слишком приятно слушать», – отреагировал Феттель.
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