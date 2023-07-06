Льюис Хэмилтон о гибели гонщика на трассе «Спа»: «Уверен, в ФИА найдут способ улучшить ситуацию в «О’Руж»

Пилот « » уверен, что ФИА обязательно найдет решение того, как наиболее безопасным образом изменить поворот «О’Руж» на трассе « » в свете гибели уже второго гонщика.

Выступавший в Региональном европейском чемпионате «Формулы-4» Дилано ван’т Хофф погиб из-за травм, полученных в аварии, которая случилась в дождевых условиях. В машину «МП Моторспорт» сбоку врезались болиды соперников. Похожая авария на том же треке привела к гибели гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера в 2019 году.

«Все это просто ужасно – видеть, как за столь короткий промежуток времени мы потеряли сразу двух молодых ребят. Но я доверяю , они проделали огромную работу по обеспечению и улучшению мер безопасности. Я знаю, что этому вопросу они уделяют особое внимание.

Из года в год они проводят очень много изменений на самых разных трассах. Так что я уверен, что они тщательно изучат все возможности и найдут способ улучшить ситуацию в повороте «О’Руж».

Нам определенно нужно что-то поменять, потому что сейчас, очевидно, при подъеме на холм вы не видите, что происходит впереди, особенно при плохих погодных условиях. Подобное случилось уже дважды и нам нужно что-то с этим делать», – рассказал Хэмилтон.

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