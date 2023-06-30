Макс Ферстаппен: «Люди говорят: «Оставайтесь в пределах белых линий». Если это так легко, то можете взять мою машину и сами попробовать»

Пилот « » раскритиковал работу судей в квалификации Гран-при Австрии.

Из-за нарушений границ трассы судьи 47 раз удалили времена пилотов. Такой суровый подход стала применять с начала прошлого сезона. Раньше в определенных поворотах стюарды могли разрешить пересекать белую линию – сейчас же это строго запрещено.

«Думаю, это одна из худших трасс в плане ситуации с белыми линиями. К концу круга шины сильно нагреваются, они уже не работают так хорошо, как в начале круга.

Здесь суперсложно оценить всю ситуацию. Дело также в давлении в шинах: если его хотя бы слегка сбить, то вы тут же теряете контроль над машиной, испытываете недостаточную поворачиваемость – и тогда очень просто выйти за белую линию.

Думаю, сегодняшний день получился глупым. Выглядело так, словно мы любители – с учетом того, сколько времен удалили.

Конечно, люди могут говорить: «Что ж, просто оставайтесь в пределах белых линий». Ну, если это так легко, то можете взять мою машину и сами попробовать, но, скорее всего, вы даже не войдете в нужный темп.

Я думаю, сегодняшний день показал, что придумать четкое правило касательно данного вопроса все еще сложно. На большинстве трасс все довольно хорошо работает, но на некоторых, может, нужно что-то другое. Мы делим многие трассы с MotoGP и другими сериями – в основном мотогонками – и, конечно, они хотят, чтобы за поребриками было не то, что нравится нам.

Для нас было бы здорово насыпать туда гравий, для мото же все иначе. Так что нужно подумать, вероятно, о другом решении», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

47 кругов удалили за нарушения пределов трассы в квалификации к Гран-при Австрии