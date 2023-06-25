Исполнительный директор «Либерти Медиа»: «Нам незачем продавать «Формулу-1» за $20 млрд. Я бы хотел получить намного больше»

Исполнительный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей заявил, что компания не собирается продавать «Формулу-1».

«Либерти» приобрела контрольный пакет акций «Формулы-1» у инвестиционного фонда CVC в 2017 году – сумма сделки составила $8 млрд.

В этом же году в прессе появлялась информация о том, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести «Формулу-1» и предлагал за права на чемпионат $20 млрд. Однако в «Либерти», – как опять же сообщала пресса, – ответили отказом:

«Саудовцы сотрудничают с нами в некоторых проектах – у них есть свой Гран-при, компания Aramco является спонсором, – но к нам (по поводу продажи «Ф-1») они не обращались.

И, откровенно говоря, сумма в $20 млрд вряд ли была бы привлекательной ценой. Акции торгуются за 17-28 млрд – так зачем продавать за 20? Я бы хотел получить намного больше. И в мы в любом случае с оптимизмом смотрим в будущем».

Маффей также отметил, что «Либерти» не слишком беспокоит текущее преимущество «Ред Булл» в скорости над конкурентами и фактическое отсутствие соперников у Макса Ферстаппена в борьбе за титул – что, как считается, может негативно сказаться на зрительском интересе:

«Хотя Макс действительно оторвался, мы можем сказать, что статистически обгонов в середине пелотона сейчас стало больше в сравнении с тем, что было в прошлом.

Мы можем показать вам конкретные цифры – например, до Монреаля, на Гран-при Испании, было совершено 77 обгонов. А это большая цифра. Мы отслеживаем ситуацию и стремимся создать интересный продукт для болельщиков.

В «Формуле-1» уже довольно давно периодически происходят случаи, когда какие-то команды или болиды выдают победные серии. Можно вспомнить, как «Ред Булл» выиграл четыре титула подряд, потом у «Мерседеса» было восемь побед подряд – семь у Льюиса и еще одна у Нико Росберга. Теперь же, как кажется, мы можем увидеть третью подряд победу «Ред Булл». Так что во всем этом нет ничего необычного. Думаю, командам просто требуется какое-то время, чтобы освоиться в условиях нового регламента».

«Ф-1» урежет пропуски вип-гостям из-за Неймара! А что же он такого сделал?