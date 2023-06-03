Серхио Перес: «Разочарован результатом, но это не Гран-при Монако, мы еще можем заработать много очков»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, а также поделился мнением о перспективах в гонке с учетом не лучшей стартовой позиции.

«Нашей проблемой был пятый поворот. После того, как я потерял контроль над машиной, шины сильно перегрелись и после этого я уже не смог вернуть их в оптимальный рабочий диапазон. В результате на последнем быстром круге сцепление с трассой у машины было слабым. Условия были непростыми и в итоге я все-таки не сумел удержать машину в пятом повороте. Сегодня было очень трудно сделать все правильно.

В гонке главной проблемой будет преследование соперников. Нужно будет стараться не перегреть шины в такой ситуации. Как бы то ни было, на стартовой решетке есть довольно много машин, которые оказались на непривычных для себя позициях. Так что гонка может выйти интересной.

Конечно, я разочарован результатом, но это не . Мы еще можем заработать завтра очень много очков», – рассказал Перес.

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