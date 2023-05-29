Гельмут Марко: «В чистом воздухе Перес демонстрировал очень неплохой темп, его уик-энд испортила авария в квалификации»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о выступлении на Гран-при Монако, не став излишне критиковать гонщика.

Из-за ошибки в квалификации Перес начал гонку с последней позиции. Ближе к концу заезда в команде решили рискнуть, переведя Переса с промежуточных на полностью дождевые шины, однако стратегия себя не оправдала.

«В той ситуации разница все равно была бы невелика, поэтому мы решили рискнуть. Было ясно, что нам нужно будет выбрать альтернативную стратегию: старт на мягком составе и переход на «хард» после первого же круга.

К сожалению, все пошло не так из-за столкновения. Надеюсь, что мы наделали ошибок, чтобы хватило до конца сезона. При этом вина за всю эту ситуацию лежит не только на Серхио, но и на команде. В целом, оказываясь в чистом воздухе, Перес демонстрировал очень неплохой темп, но авария в квалификации испортила его уик-энд», – рассказал Марко.

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