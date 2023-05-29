Шарль Леклер: «С нашей машиной очень трудно работать в трафике, а возможностей для обгона просто не было»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Монако, рассказав о трудностях, с которыми команда столкнулась по ходу уик-энда.

«С нашей машиной очень трудно работать в трафике, беречь шины еще труднее. Поначалу мы неплохо смотрелись на сликах, но ближе к концу отрезка на «харде» у нас начались проблемы с износом. Мы перешли на другой комплект шин, который работал нормально. Но, опять же, возможностей для обгонов просто не было.

Думаю, что тяжело в гонке было нам обоим с Карлосом. Оглядываясь назад постфактум, вы всегда бы сделали что-нибудь иначе. На этой трассе критиковать стратегию со стороны уже после гонки особенно легко. И если бы мы остановились рано, а потом на трассе появилась машина безопасности, именно это бы и случилось.

И потом бы мы думали: «Зачем мы остановились так рано? Ведь мы понимали, что условия сложные». Как я уже говорил, мы ждали появления автомобиля безопасности. Но, к нашему удивлению, никто так и не ошибся и пейскар на трассе не появился. Да, постфактум ты понимаешь, что можно было действовать иначе, но мы считаем, что действовали правильно», – рассказал Леклер.

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