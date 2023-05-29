Фернандо Алонсо: «В 2000-е с такими результатами в сезоне я бы сейчас лидировал в чемпионате»

Пилот « » поделился мнением о положении в чемпионате по итогам .

Алонсо отметил, что ему не в чем упрекнуть себя или команду, и что в данной ситуации нужно просто отдать должное и « ».

«За все сезоны что я помню, если брать 2000-е или начало 2010-х, сейчас, с такими результатами, как в этом году, я бы лидировал в чемпионате.

Но сейчас Макс Ферстаппен и «Ред Булл» доминируют в каждой гонке. И даже добиваясь отличных результатов, ты каждый раз оказываешь на ступеньку ниже них, в каждой гонке. Так что я даже не знаю.

В 2010 году у нас тоже не было лучшей машины, но мы подошли к последней гонке в Абу-Даби лидируя в чемпионате.

В 2012 году у нас опять же не было лучшей машины, но мы все равно боролись за титул до самого последнего круга гонки в Бразилии. Так что чемпионат будет длинным, мы не собираемся сдаваться. Нам просто нужна от соперников пара неудачных уик-эндов – как у Серхио Переса здесь, например. Со сходом соперников или просто не попаданием в очковую зону.

Если Макс пару раз вот так сойдет с дистанции, мы сможем приблизиться к нему в чемпионате. Это автоспорт, всякое может случиться. Но вот по чистой скорости у нас, по крайней мере пока, нет шансов. Но сдаваться мы определенно не собираемся.

Что до стремления выиграть Гран-при – если честно, я этим совсем не одержим. Я с радостью готов бороться за чемпионат, занимая только вторые места, или бороться за чемпионат в следующем году. Мы в любом случае не ожидали, что будем вот так проводить этот сезон. На самом деле это лишь подготовка к следующему сезону. Надеюсь, мы сможем прибавить», – рассказал Алонсо.

Алонсо упустил лучший шанс победить впервые за 10 лет. Не поверил в дождь, выбрал слики – и остался вторым