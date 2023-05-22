У Гасли «сгорели» 2 штрафных балла – теперь новичок «Альпин» в 4 баллах от дисквалификации

Теги Гран-при Испании Гран-при Австралии ФИА Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Эстебан Окон Пьер Гасли Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Юки Цунода Альпин Авто

Риск того, что пилот «Альпин» Пьер Гасли пропустит один из Гран-при, снизился.

Новичок французской команды долгое время находился на грани дисквалификации – он набрал десять штрафных баллов. Любое серьезное нарушение привело бы к получению еще двух баллов и бану на один этап «Формулы-1». На Гран-при Австралии Пьер избежал наказания за столкновение с напарником Эстебаном Оконом.

Теперь у Гасли «всего» восемь баллов. Два штрафных пункта, полученные ровно 12 месяцев назад за инцидент с гонщиком «Астон Мартин» Лансом Строллом на Гран-при Испании-2022, «сгорели».

Пьер остается лидером «Ф-1» по данному показателю и существенно опережает конкурентов: у ближайших преследователей, Стролла и пилота «Уильямса» Алекса Албона, по пять баллов, у Юки Цуноды («Альфа Таури») и Джорджа Расселла («Мерседес») – по четыре, у остальных спортсменов – от нуля до трех.

Стюарды не стали штрафовать Гасли за столкновение с Оконом

Пьер Гасли: «4-5 пилотов будут под угрозой дисквалификации, если не пересмотреть систему штрафных баллов»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Да он еще в Австралии дисквалифицирован должен был быть, после столкновения с Оконом.
Придумали систему и делают все, что бы она не работала. И отчет по цифрам ведут зачем-то.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
очень жаль. давно пора дисквалифицировать его на гонку-другую, глядишь и вспомнит как нужно нормально гоняться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Корицкий
Интересно, кстати, как бы себя повели судьи, если бы дисквалификация выпала на отмененное гран-при Эмилии-Романьи. С одной стороны все очевидно, с другой стороны решения судей не всегда логичные ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ Grigpar
Да он еще в Австралии дисквалифицирован должен был быть, после столкновения с Оконом. Придумали систему и делают все, что бы она не работала. И отчет по цифрам ведут зачем-то.
Интересно. Сайнс устроил замес с Алонсо, в котором ещё несколько машин столкнулись (Сержант/де Врис, Гасли/Окон). Вы серьёзно считаете, что в этой ситуации Гасли заслуживал дисквы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий