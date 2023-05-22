У Гасли «сгорели» 2 штрафных балла – теперь новичок «Альпин» в 4 баллах от дисквалификации

Риск того, что пилот « » Пьер Гасли пропустит один из Гран-при, снизился.

Новичок французской команды долгое время находился на грани дисквалификации – он набрал десять штрафных баллов. Любое серьезное нарушение привело бы к получению еще двух баллов и бану на один этап «Формулы-1». На Гран-при Австралии Пьер избежал наказания за столкновение с напарником .

Теперь у Гасли «всего» восемь баллов. Два штрафных пункта, полученные ровно 12 месяцев назад за инцидент с гонщиком « » на Гран-при Испании-2022, «сгорели».

Пьер остается лидером «Ф-1» по данному показателю и существенно опережает конкурентов: у ближайших преследователей, Стролла и пилота «Уильямса» Алекса Албона, по пять баллов, у Юки Цуноды (« ») и Джорджа Расселла («Мерседес») – по четыре, у остальных спортсменов – от нуля до трех.

Стюарды не стали штрафовать Гасли за столкновение с Оконом

Пьер Гасли: «4-5 пилотов будут под угрозой дисквалификации, если не пересмотреть систему штрафных баллов»