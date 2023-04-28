Гельмут Марко о скорости «Феррари»: «На быстром круге они вполне могут бороться за высочайшие позиции. Надеюсь, в гонке у них этого не получится»

Советник « » полагает, что в гоночных условиях на Гран-при Азербайджана главным соперником команды станет , а не « ».

В квалификации поул взял пилот Скудерии Шарль Леклер. Второй ряд полностью за «Ред Булл»: на 2-м месте – Макс Ферстаппен, на 3-м – Серхио Перес.

«У «Феррари» самый мощный двигатель. На быстром круге они вполне могут бороться за высочайшие позиции. Надеюсь, в гонке у них этого не получится.

Думаю, [в субботнем спринте] ближе к нам будет [пилот « » Фернандо] Алонсо, просто сегодня у него были некоторые проблемы. Отрыв от остальных же достаточно велик – мы впереди того же «Мерседеса» на 0,9 секунды.

[Что касается наших проблем, то] нам немного сложно разобраться с шинами и спланировать стратегию – во многом из-за изменений температуры», – рассказал Марко.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й