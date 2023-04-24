Художественный фильм о гонщике MotoGP выйдет в 2025 году

Теги чемпионат мира MotoGP Moto2 фильмы Авто

Warner Bros. займется созданием художественной картины, связанной с MotoGP.

В производстве примет участие продюсер Эндрю Итон, известный по работе в ленте «Гонка».

В новом фильме под названием «Кумиры» (Idols) будут использованы кадры с реальных гонок MotoGP, Moto2 и Moto3. В частности, некоторые съемки произведут специально для ленты.

Главным героем станет гонщик, выступающий в молодежных категориях и Moto2, которому предоставляется шанс провести этап MotoGP. Лента, наполненная экшеном, драмой и романтикой, будет рассчитана на молодую аудиторию.

Съемки предположительно начнутся в конце нынешнего года и продлятся в следующем, а на экранах «Кумиры» появятся в 2025-м.

Актерский состав пока не определен окончательно, однако, по информации Autosport, роли будут играть «международные, признанные звезды».

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