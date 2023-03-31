«Формула-1» хочет изменить формат уик-энда со спринтами, добавив вторую квалификацию (AMuS)

« » собирается изменить формат гоночного уик-энда со спринт-заездами уже в нынешнем сезоне.

Ранее было оговорено, что в этом году в календаре чемпионата пройдет сразу шесть этапов, предусматривающих проведение спринт-заезда. За дальнейшие изменения выступает и босс серии .

Согласно информации Auto Motor und Sport, обновленный формат уик-энда может быть опробован уже на .

По условиям нового формата предусматривается проведение двух отдельных квалификаций – и к спринту, и к главной гонке.

Пятница, как обычно, будет начинаться с сессии свободных заездов. После чего, в пятницу, будет проводиться квалификация к главной, воскресной гонке. Обладателем поула будет считаться именно победитель пятничной квалификации.

В то время как в субботу планируется проводить квалификацию к спринту, а затем и сам спринт-заезд.

Команды уже поддержали идею подобного изменения формата гоночного уик-энда. Однако у «Формулы-1» остаются проблемы с резиной.

В «Пирелли» не хотят поставлять больше 12 комплектов шин на гонщика за один уик-энд. Во многом потому, что поставки были согласованы заранее. В частности, гоночный директор « » Марио Изола подтвердил, что все комплекты шин для участников Гран-при Азербайджана уже были отправлены в Баку.

В рамках решения данной проблемы обсуждаются несколько вариантов действий – от решения обязать гонщиков пользоваться определенными комплектами резины в рамках квалификации до сокращения времени проведения сессии с ограниченным же количеством попыток для гонщиков.

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