«Формула-1» хочет изменить формат уик-энда со спринтами, добавив вторую квалификацию (AMuS)

Теги ФИА Стефано Доменикали Пирелли Формула-1 регламент Гран-при Азербайджана Марио Изола Авто

«Формула-1» собирается изменить формат гоночного уик-энда со спринт-заездами уже в нынешнем сезоне.

Ранее было оговорено, что в этом году в календаре чемпионата пройдет сразу шесть этапов, предусматривающих проведение спринт-заезда. За дальнейшие изменения выступает и босс серии Стефано Доменикали.

Согласно информации Auto Motor und Sport, обновленный формат уик-энда может быть опробован уже на Гран-при Азербайджана.

По условиям нового формата предусматривается проведение двух отдельных квалификаций – и к спринту, и к главной гонке.

Пятница, как обычно, будет начинаться с сессии свободных заездов. После чего, в пятницу, будет проводиться квалификация к главной, воскресной гонке. Обладателем поула будет считаться именно победитель пятничной квалификации.

В то время как в субботу планируется проводить квалификацию к спринту, а затем и сам спринт-заезд.

Команды уже поддержали идею подобного изменения формата гоночного уик-энда. Однако у «Формулы-1» остаются проблемы с резиной.

В «Пирелли» не хотят поставлять больше 12 комплектов шин на гонщика за один уик-энд. Во многом потому, что поставки были согласованы заранее. В частности, гоночный директор «Пирелли» Марио Изола подтвердил, что все комплекты шин для участников Гран-при Азербайджана уже были отправлены в Баку.

В рамках решения данной проблемы обсуждаются несколько вариантов действий – от решения обязать гонщиков пользоваться определенными комплектами резины в рамках квалификации до сокращения времени проведения сессии с ограниченным же количеством попыток для гонщиков.

Бывший агент Мазепина всерьез идет в «Ф-1»: набрал инженеров и запартнерился с «Мерседесом». Болид в разработке

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Прокопчук
блин, да сделайте уже спринт с реверсивной решеткой, тогда и будет на что посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Для кого это все, кому это интересно? Всем срать на их спринт, они этого не понимают? Народ квалификацию смотрит и гонку - ВСЁ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Поняли что связывать стринт и гонку плохая идея была, теперь ищут способ сохранить интерес к спринту. Да и вариант с ограниченным количеством попыток в квале бред, потому что круг можно запороть не по своей вине а например из за трафика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_Monza
Хватит уродовать формулу 1.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шаман 463
Будем думать что сработает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Квалу к спринту тогда надо делать из 1 круга. С учетом уменьшения времени практик резины даже меньше понадобится.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий