Нико Хюлькенберг: «Цель – очки. Но для нас это будет трудная гонка»
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна.
Хюлькенберг прошел в третий сегмент, где его время удалили за нарушение границ трассы. В гонке он стартует десятым.
«Цель на гонку – очки. Но главное испытание еще впереди. Думаю, для нас это будет трудная гонка. Но я очень доволен. Все прошло здорово – у меня хороший темп. В пятницу вы могли заметить, что наша машина неплохо работает на быстром круге, здесь мы довольно конкурентоспособны», – отметил Нико.
Также пилот поделился ожиданиями от первой гонки сезона.
«Думаю, накопленный за многие годы опыт помогает мне. Я знаю, чего ожидать, что должен делать. Я трезв и прагматичен. Просто постараюсь должным образом выполнить свою работу».
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