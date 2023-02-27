Эдди Джорджан о Мике Шумахере: «На самом деле его назвали в честь человека, которым восхищался Михаэль – Мика Дуэна»

Бывший владелец команды «Формулы-1» выразил сочувствие в связи с тем, что немец в сезоне-2023 потерял место основного пилота.

Этот сезон Мик Шумахер проведет в качестве резервного пилота «Мерседеса», но Джордан считает, что Мик еще сможет вернуться в «Ф-1».

«Вообще у меня есть небольшая история, которой я с радостью готов поделиться – что на самом деле Мика Шумахера назвали совсем не в честь отца, как многие думают. Мика Шумахера назвали так в честь человека, которым его отец действительно восхищался, который пять раз подряд становился чемпионом в составе «Хонды» – это . И в знак уважения Михаэль назвал своего сына Миком.

Безусловно, Мику сейчас очень нелегко – зная, что его отец не может быть частью семьи. Что он как бы тут, но в то же время нет. У меня есть свое мнение на этот счет, которое я бы не хотел озвучивать, но я считаю, что Мик проявил исключительное сострадание, в том числе когда говорил о своем отце в тот момент, когда сезон складывался для него не слишком удачно. И конечно ему было тяжело от того, что команда решила отказаться от его услуг и выбрать кого-то другого. И теперь Мику предстоит новая борьба, чтобы вернуться и сделать себе имя, вновь подняться по этой лестнице.

Я уверен, что у Мика получится. Может быть, случившееся и было правильным, но вся эта ситуация тронула меня, ведь я всегда буду переживать за Михаэля», – рассказал Джордан.

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