Президент ФИА бен Сулайем о запрете на политические высказывания: «Не хотим, чтобы гонки были площадкой для личной повестки»

Президент ФИА прокомментировал запрет на политические заявления в «Формуле-1».

Мохаммед бен Сулайем уверен, что гонщики должны заниматься гонками, а высказывать свое мнение могут «на других площадках». Пилотам отныне позволено выражать свои политические, религиозные или личные взгляды лишь после согласования с ФИА.

«Я верю в наш спорт. Мы намерены наводить мосты. Спорт можно использовать ради мира и всего прочего. Но чего мы не хотим, так это использования ФИА как площадки для личной повестки.

Что гонщики делают лучше всего? Гоняются. Они очень хороши в этом, создают бизнес, обеспечивают шоу, являются звездами. Никто их не останавливает. Есть другие площадки, чтобы выразить то, что они хотят. У всех они есть. И мы приглашаем пилотов пройти через процесс ФИА [чтобы высказываться в «Ф-1»]. Мы просто хотим, чтобы спорт был чистым.

У меня свои взгляды, но это не значит, что я буду использовать ФИА. ФИА должна оставаться нейтральной, на мой взгляд. Нам нужны суперзвезды, и они прекрасно себя проявляют, если говорить о соревнованиях», – заявил президент Федерации.

Бен Сулайем рассказал, как будут наказывать провинившихся пилотов:

«Если разрешение не получено, это как превышение скорости на пит-лейн. Тут все очевидно. В некоторых случаях определить вину очень трудно, если речь о нарушении пределов трассы.

Но вся власть у стюардов, а не у президента ФИА».

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