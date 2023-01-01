Карун Чандок: «Идеальная роль для Феттеля – возглавить программу «Ред Булл»

считает, что может заменить .

Четырехкратный чемпион мира завершил карьеру по окончании сезона-2022 и, по мнению Чандока, способен взять на себя руководство юниорами «Ред Булл». Себастьян – один из бывших подопечных доктора Марко.

«Идеальная роль для него – возглавить программу подготовки пилотов «Ред Булл». Он будет очень здорово растить профессионалов из следующего поколения гонщиков и держать их в курсе о том, что происходит в мире вокруг.

Но для меня его наследием навсегда останутся титулы и жест с пальцем. Это было просто блестяще, не так ли?» – сказал эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

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