Карун Чандок: «Идеальная роль для Феттеля – возглавить программу «Ред Булл»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Карун Чандок Формула-1 Гельмут Марко Авто

Карун Чандок считает, что Себастьян Феттель может заменить Гельмута Марко.

Четырехкратный чемпион мира завершил карьеру по окончании сезона-2022 и, по мнению Чандока, способен взять на себя руководство юниорами «Ред Булл». Себастьян – один из бывших подопечных доктора Марко.

«Идеальная роль для него – возглавить программу подготовки пилотов «Ред Булл». Он будет очень здорово растить профессионалов из следующего поколения гонщиков и держать их в курсе о том, что происходит в мире вокруг.

Но для меня его наследием навсегда останутся титулы и жест с пальцем. Это было просто блестяще, не так ли?» – сказал эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Гельмут Марко: «Ред Булл» открыт к приглашению Феттеля в руководство. Но придется больше работать за малую долю зарплаты гонщика»

Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить

1 комментарий

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Максим Макеев
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ну скорее всего он реально заменит марко на этом посту
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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