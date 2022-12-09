Валттери Боттас: «Альфа Ромео» сильно начала сезон, но потом у нас часто возникали проблемы с надежностью болида»

Пилот «Альфа Ромео» поделился мнением о том, как для команды сложился сезон-2022.

В прошедшем чемпионате добилась прогресса, финишировав на 6-м месте в Кубке конструкторов – годом ранее команда в общем зачете была лишь 9-й.

«Скажем так, сезон вышел неоднозначным – были как взлеты, так и падения. Мы очень сильно начали сезон, но потом у нас часто возникали проблемы с надежностью болида, а еще нам порой не везло.

Также некоторым другим командам, возможно, удалось обойти нас в гонке развития болидов по ходу сезона. Хотя мне кажется, что в дальнейшем нам удалось в некоторой степени отыграться.

В целом же мы сосредоточены на долгосрочной перспективе, на прогрессе команды за несколько лет. И сейчас мы видим, что способны прогрессировать. Так что с точки зрения оценки перспектив команды в дальнейшем этот сезон прошел хорошо», – рассказал Боттас.

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