Технический директор «Ред Булл»: «Болид-2022 вышел тяжелым в том числе из-за борьбы с «Мерседесом» в 2021-м»

Технический директор Пьер Ваше рассказал о причинах проблем в начале сезона.

Масса машины 2022 года существенно превышала минимально допустимую, однако по ходу года «Ред Булл» удалось решить проблему. Ваше заявил, что упорная борьба с «Мерседесом» в 2021 году стала одним из факторов.

«Ее развивали на протяжении очень короткого промежутка времени. В том числе поэтому болид вышел довольно тяжелым. Не сказать, что мы поздно начали разработку, однако ресурсов выделялось меньше из-за того, что происходило [в 2021-м].

Главные уступки, на которые мы пошли, касались человеческих ресурсов и времени в аэротрубе», – сообщил Ваше.

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн признал, что команду тревожила сложившаяся ситуация:

«Мы довольно сильно беспокоились. Борьба дошла до последней гонки, и нужно было продолжать развитие машины 2021 года. Ресурсы, выделенные на болид-2022, использовались для разработки новой машины дольше, чем планировалось.

Учитывая изменение регламента и ограниченность ресурсов, мы переживали, что болид-2022 под угрозой».

Команда в доминирующем стиле выиграла завершившийся сезон, досрочно победив в личном и командном зачетах.

«Это показывает, как старательно и умело мы сработали во всем – в плане исследований, производства, испытаний, реализации. Мы оказались по меньшей мере столь же эффективны, как соперники, и нам очень повезло, что машина с самого начала оказалась очень качественной», – добавил Монахэн.

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