В «Альпин» готовы организовать частные тесты для Сэрджанта в рамках сотрудничества с «Уильямсом»

Команда «Альпин» готова помочь с подготовкой Логана Сэрджанта к сезону-2023.

Сэрджант набрал нужное количество баллов по итогам сезона «Формулы-2» и получит суперлицензию для выступления в «Формуле-1». Ранее он уже договорился с «Уильямсом» об условиях контракта. Также Сэрджант выступит за «Уильямс» на тестах в Абу-Даби.

При этом в предложили Сэрджанту возможность проведения частных тестов на болиде одного из предыдущих сезонов. Той же техникой на недавних частных тестах «Альпин» пользовались , Ник де Врис, Джек Дуэн и Антонио Джовинацци.

В «Альпин» готовы сделать подобный жест в рамках сотрудничества двух команд на фоне договоренности, достигнутой ранее – по условиям которой Оскар Пиастри должен был провести в «Уильямсе» сезон-2023. В итоге Пистри подписал контакт с «Маклареном».

Намерения «Альпин» подтвердил руководитель команды Отмар Сафнауэр:

«Мы были бы не против посадить Логана за руль одного из старых болидов и провести тесты. В «Уильямсе» здорово помогли нам с Пиастри, а Логану было бы крайне полезно поработать за рулем болида «Формулы-1», пусть и двухлетней давности, но еще актуального. Если в «Уильямсе» согласятся, мы будем готовы.

Это кажется необычным? Ну, мы надеемся, что в следующем году не будем прямыми конкурентами! Возможно, в будущем и наступит момент пересмотреть такое сотрудничество».

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