Кевин Магнуссен: «Шумахер заслуживает место в «Ф-1». Возвращение возможно, я делал это дважды»

надеется на возвращение в «Формулу-1».

займет место Шумахера в 2023 году и станет новым напарником Магнуссена в .

Кевин поделился мыслями о замене в составе команды.

«Противоречивая тема, не так ли? С одной стороны, здорово, что появится пилот с опытом и способностями Нико. С другой стороны, обидно за Мика – понимаю, что он чувствует. Я сам оказывался в такой ситуации.

Полагаю, в этом году он выступал хорошо, также он нравится мне как человек. Естественно, ему сочувствуешь. «Ф-1» жестока, но вернуться можно. Я сделал это дважды. Надеюсь, он постарается вновь оказаться на решетке.

Безусловно, я знаю, каково это. Я дважды возвращался и доказал: никто не знает, что произойдет дальше. Никогда не говори «никогда». Мне нравится Мик – думаю, он заслуживает место на решетке. Могу лишь сказать, что желаю ему всего наилучшего и считаю, что возвращение возможно», – сказал Кевин.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

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