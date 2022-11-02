Ферстаппен, Хэмилтон и Риккардо – в тройке лучших пилотов Гран-при Мексики по версии экспертов сайта «Ф-1»
Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Даниэль Риккардо («Макларен») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Мексики по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Мехико Ферстаппен получил 9,5 балла, Хэмилтон – 9,0, а Риккардо – 8,5.
Рейтинг пилотов на Гран-при Мексики
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,5
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,0
3. Даниэль Риккардо («Макларен») – 8,5
4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,3
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,0
5. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,0
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8
8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,7
9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,5
10. Эстебан Окон («Альпин») – 7,4
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