Ферстаппен, Хэмилтон и Риккардо – в тройке лучших пилотов Гран-при Мексики по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), ( ) и Даниэль Риккардо ( ) попали в тройку лучших пилотов Гран-при Мексики по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Мехико Ферстаппен получил 9,5 балла, Хэмилтон – 9,0, а Риккардо – 8,5.

Рейтинг пилотов на Гран-при Мексики

1. Макс Ферстаппен ( ) – 9,5

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,0

3. Даниэль Риккардо («Макларен») – 8,5

4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,3

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,0

5. («Альпин») – 8,0

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8

8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,7

9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,5

10. Эстебан Окон («Альпин») – 7,4

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