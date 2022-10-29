Кристиан Хорнер: «6 команд «Ф-1» могут превысить потолок расходов в 2022-м»

Кристиан Хорнер предположил, что ряд команд нарушит финансовый регламент в 2022 году.

При этом руководитель «Ред Булл» утверждает, что в его команде ситуация с неправильным учетом определенных статей бюджета не повторится.

«Многие из этих трат разовые – увольнения, больничные. Мы продолжим кормить своих людей, и траты будут распределяться внутри потолка расходов. Если посмотреть, как развиваются машины в 2022 году, полагаю, другие команды использовали гораздо больше деталей.

Можно рассмотреть поломки в результате аварий – это огромные деньги. – пилот с наименьшим количеством поврежденных деталей, по расходам из-за инцидентов мы на нижнем конце спектра. Так что никто не может со 100-процентной уверенностью утверждать, что с запасом находится под потолком расходов.

Однако мы считаем, что учитывается много разовых трат. Мы верим и надеемся на то, что правила приведут в порядок в будущем, и в меньшей степени будет чемпионатом бухгалтеров», – заявил Хорнер.

Кристиан поделился мыслями по поводу конкурентов:

«Думаю, мы создали прецендент. Прецедент на сезон-2022. И опасность в том, что шесть команд могут превысить лимит. Цены на энергию растут экспоненциально, но, к счастью, мы от этого защищены. Однако есть шанс, что несколько коллективов – многие из них говорили об этом на заседаниях Комиссии «Ф-1» – могут нарушить потолок расходов в этом году.

Мы не считаем, что наша команда превысит лимит в 2022-м – о причинах я уже рассказал. Но эти штрафы – прецедент на будущее. Если получаешь [ограничение на аэродинамические исследования на] десять процентов за превышение в 0,37 процента (если учесть налоговые вычеты, неверно оформленные «Ред Булл» – Sports.ru), что будет за пятипроцентное нарушение?»

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