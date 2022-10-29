Льюис Хэмилтон: «Я чувствую себя молодым. Паниковать можно будет, когда начнут теряться навыки»
Льюис Хэмилтон не считает возраст помехой для выступлений в «Формуле-1».
37-летний пилот «Мерседеса» является самым старшим гонщиком серии после Фернандо Алонсо из «Альпин». Контракт Хэмилтона истекает в конце 2023 года, однако Льюис намерен подписать новое многолетнее соглашение.
«Все сводится к тому, что у тебя в голове. Я не чувствую себя старым. Тем не менее, если каждый день перед зеркалом называть себя старым, наверное, так и будешь думать. Я вообще не ощущаю себя старым – я чувствую себя молодым благодаря тренировкам и энергии, которая по-прежнему сохраняется.
Насколько сильнее был бы молодой пилот, обладая опытом? Знай я в 22 года то, что знаю сейчас, я выступал бы лучше. Зато теперь у меня появилась мудрость. Посмотрите на старты: в этом году я стартую лучше, чем кто-либо еще. С концентрацией проблем нет, есть и другие вещи, над которым можно трудиться, чтобы сохранить навыки. И я постоянно работаю, чтобы они оставались отточенными, насколько это возможно.
Естественно, в какой-то момент ситуация начнет меняться, но пока я такого не вижу. Когда это случится, можно будет паниковать, полагаю», – заявил семикратный чемпион мира.
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