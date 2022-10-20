К Гран-при США «Альпин» подготовит последние в этом сезоне обновления болида

Руководитель Отмар Сафнауэр рассказал о новинках, которые команда подготовила к . Эти новинки станут последними в сезоне-2022.

«Мы подготовили для болида новое днище, которое использовали на этапах в Сингапуре и Японии. И обновления сработали в соответствии с ожиданиями. Особенно сильно улучшения были заметны на «Сузуке», более полноценном, стационарном автодроме в сравнении с городской «Марина Бэй». Мы остались довольны работой новинок и рассчитываем на них в следующих гонках.

К этапу в Остине мы подготовим небольшую модификацию для внешней части днища последней версии, и это будет наше последнее обновление в этом сезоне», – рассказал Сафнауэр.

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