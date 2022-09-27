Ральф Шумахер: «Команды, не рассматривающие приглашение Мика, допускают огромную ошибку»

Ральф Шумахер высказался о шансах Мика Шумахера сохранить место в «Формуле-1».

В частности, экс-пилот «Ф-1» поделился мнением о возможной замене своего племянника в «Хаасе» на резервиста «Астон Мартин» .

«О нем постоянно говорят. Ничего не имею против него, но это несерьезный вариант», – заявил эксперт в интервью Formel1.de.

Мик может получить шанс не только в «Хаасе», но в других командах, где остались вакансии, считает Ральф:

«Безусловно, сейчас он развивается в верном направлении, и любой руководитель команды, не рассматривающий Мика, допускает огромную ошибку, на мой взгляд. Будь я боссом, у меня не возникло бы никаких вопросов, кого приглашать, учитывая ситуацию на рынке гонщиков.

Я твердо убежден, что Мик будет выступать в «Формуле-1» в следующем году. Мик всегда сохраняет спокойствие, это его сильная сторона. Он потрясающе справляется с давлением – даже сейчас, когда оно весьма велико».

Главным кандидатом на место в «Альпин» Ральф считает из «Альфа Таури» «по маркетинговым причинам», а юниору французской команды Джеку Дуэну, по мнению Шумахера, еще рано покидать «Формулу-2».

Помимо и «Альпин», свободное место осталось в . Также может освободиться позиция в , если Гасли покинет команду.

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