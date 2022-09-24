Ландо Норрис оценил свой сезон на 8,5-8,8: «До сих пор в шоке от подиума на одной из самых медленных машин в тот уик-энд»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поставил себе оценку за сезон-2022.

«Наверное, 8,5 или 8,8.

Некоторые гонки получились исключительно хорошими. Я недавно видел пресс-релиз о моем подиуме в Имоле. В некоторых аспектах это лучший подиум, что я когда-либо завоевывал. Пожалуй, у нас в тот уик-энд была одна из самых медленных машин на решетке, и я как-то финишировал на подиуме. До сих пор в шоке.

Мне повезло сражаться с – думаю, на протяжении большей части сезона их болид был лучше. Они просто допускали глупые ошибки, гонщики чаще ошибались. Мне же всегда удавалось воспользоваться просчетами соперников, авариями и всем таким», – заявил Ландо.

В 2022 году Норрис заработал 88 очков и стал единственным гонщиком с подиумом за пределами трех топ-команд.

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