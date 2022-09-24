Ландо Норрис: «Я уже чувствую себя лидером «Макларена» и готов к этому»

ответил на вопрос о том, готов ли стать лидером .

покинет команду по окончании сезона-2022, новым напарником Ландо станет . Норрис опережает Риккардо в чемпионате, набрав 88 очков против 19 у партнера.

«Я уже чувствую, что нахожусь в таком положении. Вряд ли кто-то в команде [скажет, что] Даниэль является лидером по отношению ко мне и помогает по всем. Мне кажется, что все мои слова имеют вес, их воспринимают серьезно – особенно с учетом того, что удается чуть лучше раскрывать потенциал машины в последние несколько лет.

Я готов. Я с командой уже пять или шесть лет, [сезон-2022] станет четвертым для меня в качестве боевого гонщика. Думаю, мы достаточно хорошо друг друга знаем и способны извлечь максимум из наших возможностей», – отметил британец.

Ландо поделился мнением о своем вкладе в разработку машины и взаимодействии с техническим директором «Макларена» :

«Я очень плотно работаю с Джеймсом, но мои возможности ограничены. Говорят, что болид построен под меня и все такое. Нельзя сказать ничего более далекого от правды. Команда просто создала болид, и я его пилотирую. В этом плане ситуация для меня и Даниэля абсолютно одинаковая. Единственное, что подходит мне больше – цвет кнопок на руле. Я бы сказал, это не дает никакого преимущества по отношению к напарнику.

Если говорить о разработке, ты можешь помочь лишь в определенной мере. Это не моя работа, мне не хватает знаний для того, чтобы раздавать советы. Я просто делюсь мнением, когда чувствую, что это необходимо, вот и все».

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