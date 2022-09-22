Нико Росберг: «Пиастри фактически вылетит из «Ф-1», если не победит Норриса, выступающего как чемпион»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года рассказал, как тяжело будет в .

Австралиец заменит своего соотечественника и станет напарником в 2023 году.

«Оскару будет трудно выступать хорошо. Ландо – пилот мирового уровня, с потенциалом стать чемпионом мира, так что будет непросто гоняться лучше Даниэля.

Риккардо – многократный победитель Гран-при, один из лучших гонщиков в мире, и ему пришлось невероятно тяжело в противостоянии с Ландо. А Оскар – новичок «Ф-1».

Все указывает на то, что Оскар действительно является будущей суперзвездой. Но мне не верится, что Риккардо внезапно разучился пилотировать супербыстро. Так что, полагаю, дело в Ландо, который в данный момент выступает как чемпион мира и невероятно здорово себя проявляет. Приблизиться к Ландо – большой вызов для Оскара», – сообщил эксперт Sky Sports.

Росберг предупредил Пиастри о последствиях провального дебюта, но в то же время посчитал, что Оскар сделал верный выбор:

«Смелое решение, это правда. Либо он победит Ландо, либо фактически вылетит из «Ф-1». Очень и очень тяжелый выбор, однако он в себя верит.

Он молодой пилот, который получил возможность выступать за «Макларен» – такие шансы не появляются каждый день. Поэтому он все сделал правильно».

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