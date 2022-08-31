Макс Ферстаппен: «Возможно, трасса в Спа идеально подошла болиду «Ред Булл», на других трассах нам будет труднее»

Пилот уверен, что в следующих гонках у него не будет такого преимущества в скорости над конкурентами, как было на Гран-при Бельгии.

В Спа Ферстаппену удалось одержать уверенную победу, стартуя с 14-го места. По мнению Макса, это стало возможным потому, что трасса «Спа» по своим характеристикам идеально подошла болиду «Ред Булл».

«Я думаю, что наша машина работает очень эффективно. Возможно, что трасса в Спа просто идеально подошла нашей машине. Так что я понимаю, что на некоторых трассах, где пройдут следующие гонки, нам будет труднее. И я вновь жду интересных сражений с «Феррари». В этом же случае просто трасса, как мне кажется, идеально подошла болиду «Ред Булл», – рассказал Ферстаппен.

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