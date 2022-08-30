Себастьян Феттель: «Желаю Шумахеру хороший болид – может, в «Макларене»

Гонщик «Астон Мартин» был бы рад увидеть в .

Команда из Уокинга расстанется с в конце сезона. Также ходят слухи об уходе Шумахера из .

«Я желаю ему чуть больше удачи в ближайших гонках. К сожалению, сегодня пилота судят по последним результатам, а не смотрят шире. Мик постоянно учится. Когда остальные прекращают это делать, он все равно продолжает. Это его самая сильная сторона.

Старт сезона получился не таким, на который он рассчитывал, но потом он поймал импульс. Но видно, что машина не такая быстрая, как в начале года, на ней уже нельзя финишировать пятым или шестым, выделиться трудно. Однако за кадром он здорово себя проявляет.

Желаю ему остаться [в «Формуле-1»] и получить хороший болид. Может, в «Макларене», – сказал четырехкратный чемпион мира Sky Sports.

Ожидается, что место в «Макларене» займет резервист «Альпин» Оскар Пиастри.

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