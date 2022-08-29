На Гран-при Нидерландов Хэмилтона почти наверняка ждет штраф за замену двигателя (Motorsport)

Пилот «Мерседеса» с высокой долей вероятности на будет стартовать с одной из последних позиций.

Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции гонки в Спа после столкновения с Фернандо Алонсо. Как стало известно изданию Motorsport, в результате столкновения двигатель на болиде Хэмилтона был поврежден.

В данный момент инженеры занимаются изучением состояния двигателя. Источник в «Мерседесе» подтвердил изданию, что состояние мотора вызывает беспокойство.

При этом именно на этапе в Спа на болид Хэмилтона был установлен совершенно новый двигатель, третий по счету в нынешнем сезоне. И именно новый мотор получил повреждения. Также Хэмилтон уже использует последние из разрешенных генераторы MGU-K и H, турбину, батарею ERS и блок управления электроникой.

В распоряжении Хэмилтона еще остаются старые двигатели, использовавшиеся ранее в этом сезоне, но на данный момент они уже прошли достаточную дистанцию и их рабочий цикл близок к концу. Старые двигатели команда использует только по ходу пятничных свободных заездов.

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