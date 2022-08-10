Гюнтер Штайнер: «Решение дирекции гонки испортило нам Гран-при Венгрии»

Руководитель рассказал, что намерен поднять вопрос о применении стюардами правила показа черно-оранжевого флага.

Черно-оранжевый флаг может быть показан гонщику, чей болид получил повреждения, которые потенциально могут нести в себе опасность для окружающих – будь то пилоты или болельщики.

В случае показа черно-оранжевого флага гонщик обязан незамедлительно вернуться в боксы, чтобы команда могла попробовать устранить повреждения.

Штайнер остался недоволен тем, что на черно-оранжевый флаг был показан из-за повреждения антикрыла на его болиде.

«В Венгрии показывать черно-оранжевый флаг не было вообще никакой необходимости. Между командами и дирекцией гонки существовала договоренность, согласно которой дирекция гонки в таких случаях сначала будет связываться с командой и узнавать о степени повреждения болида. Потому что команды гораздо лучше дирекции гонки знают о степени повреждения их машин.

Но этого не случилось, и это очень сильно расстраивает. И у вас больше нет возможности пожаловаться, как-то оспорить решение. Потому что вы обязаны сразу ехать в боксы. Я обязательно подниму этот вопрос, когда чемпионат вернется с летнего перерыва, потому что это неправильно.

Когда мы провели инспекцию болида, оказалось, что ни одно из повреждений не требовало немедленного заезда в боксы. Не было никакой опасности, что какая-то деталь может оторваться и навредить кому-нибудь. А это решение стюардов просто испортило нам гонку», – рассказал Штайнер.

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