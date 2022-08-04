Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Постараемся привезти новинки в Спа и еще прибавить в скорости»

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин рассказал, что команда осталась довольна прогрессом в первой половине сезона.

При этом, по словам Шовлина, «Мерседес» еще планирует привезти несколько новинок на первые гонки после возобновления чемпионата.

«Ну, у нас будут еще новинки. Мы постараемся привезти еще новинки в Спа и прибавить в скорости – надеюсь, это поможет нам сократить отставание от лидеров. Хотя сейчас отыгрывать осталось не так уж много. Но да, мы еще немного продолжим работу над развитием болида этого года.

Мы довольны тем, как команда выступает в последних гонках. Особенно приятное чувство принес Гран-при Венгрии – потому что там мы не надеялись на невезение конкурентов, что кто-то сойдет с дистанции из-за проблем с надежностью.

У нашей машины хороший темп. Это радует сейчас больше всего – темп машины и в квалификации, и в гонке. С начала сезона нам пришлось отыгрывать большое отставание. Мы упорно трудились, стараясь привозить новинки на каждую гонку, и мы очень довольны тем, что теперь и правда имеем возможность бороться с и за самые высокие места», – рассказал Шовлин.

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