Кристиан Хорнер: «Мы конкурентоспособны, но нужно подтянуться на третьем секторе»

Руководитель подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Болид у «Феррари» очень быстр на протяжении всего сезона, и мы видим, что здесь они вновь очень конкурентоспособны.

Мы неплохо смотримся на «медиуме», на «софте» и на длинной дистанции у нас нормальный темп – продолжительность отрезка у нас составила всего пять кругов, – и в целом мы собрали огромное количество информации для анализа.

Мы конкурентоспособны на первом секторе, очень конкурентоспособны на втором секторе, а вот на третьем секторе нам нужно постараться подтянуться. Команду ждет много работы», – рассказал Хорнер.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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